Twaalf maanden effectief voor inbreker (22) van Montessorischool

Die vond twee maanden eerder plaats. Via een raam drong de jongeman het pand binnen. Dat werd eerst nog stuk geslagen. Na de school te hebben doorzocht, ging hij ervandoor met een laptop. Een buurtbewoner had de inbraak opgemerkt en verwittigde de politie. Die kon de man arresteren dankzij een persoonsbeschrijving. “Niet enkel kan hij aan de inbraak worden gelinkt door het feit dat de gestolen laptop bij hem werd aangetroffen, de man vertoonde ook nog verwondingen aan zijn hand. Die konden gelinkt worden aan het feit dat hij het glas van het raam had ingeslagen”, luidde het vorige maand op zitting. De inbraak werd niet betwist. Op zitting vertelde de twintiger dat hij op straat leefde en onder invloed was van medicatie en drugs. “Ik zag het toen niet meer zitten en wilde even mijn zorgen vergeten”, verklaarde de jongeman. Het parket vroeg een effectieve celstraf, zijn advocaat stelde enige mildheid voor. Na beraad ging de rechter hier niet op in. Naast de celstraf van 12 maanden werd de twintiger ook nog veroordeeld tot een geldboete van 800 euro