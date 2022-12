Tennisclub De Pollepel opent padelhal: “Padel is nog steeds populair”

Tennisclub De Pollepel in Duffel is vier padelvelden rijker. Padelspelers kunnen terecht in een nieuwe hal op het domein. “In september zijn de werkzaamheden gestart en, met dank aan het harde werk van de aannemer, konden we de padelhal vorige zaterdag officieel openen. We hebben al vier outdoorvelden, waardoor onze teller nu op acht staat”, vertelt medezaakvoerder van TC De Pollepel Eline Nagels. “Er was vraag naar indoor padelinfrastructuur en we merken zelf dat padel nog steeds populair is. We zien hier vaak nieuwe gezichten die de sport voor het eerst komen uitproberen.” Een veld reserveren bij De Pollepel doe je via de app van TennisVlaanderen.