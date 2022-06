‘t Kofschip viert twintig jaar kleuteronderwijs

Duffel Rita Bellens (N-VA) stopt met politiek: “Het leven is meer dan politiek alleen”

Huidig gemeenteraadsvoorzitter en voormalig schepen van Duffel Rita Bellens (N-VA) stopt deze maand met haar politieke activiteiten. Partijgenoot Kristoff Van Genechten zal haar opvolgen in de gemeenteraad. “Tijdens een reis door Italië besefte ik dat het leven meer is dan politiek alleen. Ik wil tijd vrijmaken voor andere dingen. Ik blijf de lokale N-VA-afdeling die ik mee oprichtte wel volop steunen. Je zal me zeker nog op evenementen mogen verwachten”, aldus Bellens, die naast lokaal politicus ook actief was als federaal volksvertegenwoordiger (2014-2019). Dirk Verbist (N-VA) neemt vanaf september de rol van gemeenteraadsvoorzitter op zich. Tinne Neutjens zal Van Genechten vervangen als lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

17 juni