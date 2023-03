Subsidies voor wandelbrug kasteelruïne Ter Elst en nieuwe vondsten op site: “Onderzoeken brachten tekeningen en vermoedelijke schilderijen naar boven”

De aanleg van een nieuwe wandelbrug naar de kasteelruïne Ter Elst in Duffel krijgt via Platteland Plus een subsidie van 130.000 euro. Deze brug is noodzakelijk voor een doorstart van de kasteelruïne als evenementenlocatie en zal de site beter met de omgeving verbinden. Ondertussen hebben archeologen ook enkele vondsten gedaan op de site.

Onder leiding van Stichting Kempens Landschap zal de ruïne de komende jaren een grondige restauratie ondergaan. Hiervoor zijn er de afgelopen maanden vooronderzoeken uitgevoerd die onder andere een nieuw licht werpen op de historiek van het voormalige kasteel. “Om op het binnenplein en in de ruïne veilig evenementen te kunnen organiseren, verplichtte de brandweer een bijkomende evacuatieroute. Daarom is er geopteerd om enerzijds de bestaande brug uit de jaren 1980 aan te passen voor hulpvoertuigen en anderzijds er tegenover een nieuwe wandelbrug toe te voegen. Het ontwerp in cortenstaal wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden om geen afbreuk te doen aan de beschermde ruïne en haar omgeving”, aldus Kathleen Helsen (CD&V), gedeputeerde van de Provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap.

Volledig scherm De nieuwe wandelbrug zorgt voor een betere evacuatie vanaf het kasteeleiland © Erfgoed&Visie

Ondergrondse muur- en vloerresten

De aanleg van een bijkomende wandelbrug biedt nog meer voordelen. “Vlaanderen ondersteunt het idee om het kasteeleiland permanent open te stellen voor bewoners en passanten. De brug zorgt voor een nauwere verbinding van de ruïne met het park en de dorpskern. Tegelijkertijd nodigt ze de wandelaars in het park of langs de Nete uit om de site te verkennen of ze te doorkruisen”, geeft burgemeester Sofie Joosen (N-VA) mee. Door middel van geofysische scanning van het binnenplein hebben archeologen ondertussen de exacte locatie van de ondergrondse muur- en vloerresten kunnen terugvinden. “Aan de hand van patronen in de verharding zullen we die vondsten ook weergeven op het binnenplein. Dankzij de scans kunnen we de funderingen vermijden wanneer we de nutsleidingen aanleggen en dus overbodige schade voorkomen. Er werden zelfs nog onbekende restanten van de vermoedelijke voorlopers van het kasteel zichtbaar zonder ze te moeten opgraven”, weet Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap.

Tekeningen

“Er kwamen ook nieuwe tekeningen en vermoedelijke schilderijen van Ter Elst boven water tijdens het onderzoek. Samen met de scans van de ondergrond wordt hierdoor de historische kennis van de site verfijnd en kunnen we beter onderbouwde keuzes maken in functie van de restauratie. In 2023 willen we in aanloop naar de restauratie samen met Stichting Kempens Landschap blijven inzetten op een goede communicatie over die restauratie, herbestemming en het traject ernaar toe”, besluit cultuurschepen Lili Stevens (CD&V).

