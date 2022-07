Studeren kan opnieuw in bibliotheek en kerk van Mijlstraat in Duffel

Het lokaal bestuur van Duffel biedt opnieuw studeerplaatsen aan in de bibliotheek en de kerk van de Mijlstraat. Tijdens de openingsuren van de bibliotheek kan je studeren in de leeszaal van de bibliotheek, waar een klein aantal plaatsen beschikbaar zijn. Van 1 augustus tot en met 10 september kan je bovendien terecht in de Brueghelzaal. Studenten vinden in de bib een elektriciteitspunt, wifi en sanitair. “De kerk van de Mijlstraat is doorlopend beschikbaar, ook buiten de blokperiode. Er zijn zes studieplekken. Koffie, thee en water is aanwezig en er is ook internet. Reserveren voor een plaatsje in de kerk doe je bij Isabel Message via isabelmessage@mac.com. Reserveren voor een studeerplek in de bib is niet nodig”, deelt de gemeente mee.