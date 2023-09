Eén leerling besmet met corona in Sint-Jozef­school in Reet, zeven klasgenoot­jes ziek thuis

Het coronavirus lijkt weer aan een opmars bezig, ook in onze regio. In de Sint-Jozefschool in Reet is er alvast één besmetting vastgesteld en zijn nog eens zeven klasgenootjes ziek geworden. Maar directeur Evelyne Misselyne is niet ongerust.