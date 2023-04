Sportieve activiteiten in Duffel tijdens paasverlof

Lenthe (12) uit Duffel speelt drie rollen in Studio 100-musical Red Star Line: “Applaus krijgen, geeft me een kick”

De 12-jarige Lenthe Moons figureert de komende maanden in de Studio 100-musical Red Star Line. Lenthe, zesdejaars van basisschool Kiliaan, neemt er drie rolletjes voor haar rekening. “Ik speel een boerendochter, een kindje in New York en een arm kindje op de boot. Tijdens de scene in New York mag ik een kort dansje doen”, vertelt Lenthe. “Mijn auditie deed ik in december. Ik had toen al als figurant mogen meedoen in de musical Daens, waar ik de smaak te pakken kreeg. Ik heb nu één week met voorstellingen achter de rug. Het is best pittig, want op een bepaald moment moet ik snel wisselen van kledij, maar het wel heel leuk. De lessen die ik mis op school, haal ik tussen de voorstellingen door in.” Lenthe is aangesloten bij Studio Dansemble uit Schelle, waar ze de opleiding Musical volgt. “Voor een publiek spelen en applaus krijgen, geeft me een kick. Musical is hetgeen ik graag doe en ik zie me niet snel stoppen.”