Splashdagen met opblaasbaar waterkussen in Duffels zwembad

Man dient rijbewijs niet in na het krijgen van rijverbod: 400 euro boete

De politierechter in Mechelen heeft een man veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 400 euro. De man stond terecht voor het niet inleveren van zijn rijbewijs. Dit nadat hij een rijverbod had gekregen. De man verkeerde ook in staat van herhaling. Hij werd dus al een keer voor gelijkaardige feiten veroordeeld. De verdediging betwistte de feiten niet, maar probeerde alsnog een mildere straf te bekomen. “Mijn cliënt heeft een lange tijd in Marokko gezeten en wist dus niet dat hij zijn rijbewijs moest inleveren”, zei de advocaat. Na beraad oordeelde de politierechter dat de feiten bewezen waren.