Speelpleinwerking en tienerwerking in Duffel sluit vrijdag zomer af: “Belangrijk dat het als vakantie aanvoelt”

“Dit jaar namen er in juli 368 verschillende kinderen deel aan de Speelkriebel, in augustus 455. Er was voor het eerst een nauwe samenwerking met de zomerschool zodat de leerlingen in de namiddag aan het vrijetijdsaanbod op de speelpleinwerking konden deelnemen. De tienerwerking kende een sterke groei: met 26 tieners in juli, in augustus verdubbelde dat aantal naar 58 jongeren”, zegt Dirk Broes (N-VA), schepen van Jeugd. “De speelpleinwerking is een aanvulling op het gevarieerde vakantie-aanbod dat we samen met heel wat partners in Duffel realiseren. We vinden het als bestuur belangrijk dat ouders werk en gezin kunnen combineren en er voor elk kind een plaats is in het vakantie-aanbod. Maar minstens even belangrijk is dat de kinderen en jongeren graag naar de speelpleinwerking komen en het voor hen niet als opvang maar als vakantie aanvoelt. Daar blijven we ons voor inzetten.” Om suggesties en verbeterpunten op te vangen bezorgt het lokaal bestuur alle ouders van deelnemers een evaluatieformulier na afloop van de speelpleinzomer.