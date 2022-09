Slagerij Aaliyah opent tweede filiaal: “De energiefacturen zijn hoog, maar bang ervoor zijn we niet”

DuffelVerschillende bakkerijen, slagerijen en kleine buurtwinkels houden hun adem in met de stijgende energiekosten, maar slagerij en buurtwinkel Aaliyah uit Willebroek niet. Zij openden in Duffel een tweede filiaal. Meer bepaald op de Rooienberg.

“De vraag van onze klanten was groot”, vertelt Gadija, de vrouw van één van de zaakvoerders Mhmad samen met slager Mouloud, de nonkel van Mhmad. “We merkten op dat verschillende mensen uit Boom, Rumst en Duffel naar onze zaak in Willebroek kwamen. Daarom beslisten we om er eentje hier te openen.” De slagerij en buurtwinkel opende eerder deze week al zijn deuren, maar zaterdag werd de winkel officieel ingehuldigd.

“De eerste dagen waren al een succes”, klinkt het nog. “Sinds dinsdag kwamen er al verschillende mensen over de vloer. Het concept slaat dus goed aan.” Naast een slagerij, met merguez als specialiteit, biedt de buurtwinkel ook droge voeding, diepvriesproducten, groenten en brood aan. Er is ook nog een duidelijk toekomstvisie. “Want als alles een beetje meevalt, is het de bedoeling om broodjes met halalcharcuterie te gaan verkopen aan de scholieren”, gaat Gadija verder.

“We gaan ervoor”

De buurtwinkel en slagerij is dus het tweede filiaal van Aaliyah. De winkel langs Overwinningsstraat in Willebroek bestaat in december 2022 maar liefst tien jaar. “We zijn daar intussen een begrip geworden”, klinkt het nog. “We hebben daar ook heel wat vast klanten. We hopen in Duffel nu hetzelfde te verwezenlijken.” De zaakvoerders hebben er dus veel goeie moed op.

Eerder sloten in onze regio al een slagerij uit Leest omwille van de hoge energiekosten en paste een andere uit Mechelen zijn openingstijden aan. In Willebroek trok dan weer een bakker aan de alarmbel. Maar bang voor de stijgende energiefacturen zijn ze er niet. “Meer zelfs. We zijn op zoek naar een nieuwe slager”, aldus Gadija. “Uiteraard zijn ook onze energiefacturen en personeelskosten gestegen. Omdat er ook steeds mensen van ons op de baan zijn, voelen we ook de benzinekosten, maar toch gaan we ervoor.”

