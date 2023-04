Skate-event met workshops en demonstraties: “Willen Duffels skatepark in de kijker zetten”

Chauffeur rijdt 31 kilometer per uur te snel in zone zeventig

In de Hoogstraat in Duffel heeft de politie een chauffeur geflitst aan 101 kilometer per uur. De man reed maar liefst 31 kilometer per uur te snel. In de Hoogstraat werden er tijdens de snelheidscontrole in totaal 361 chauffeurs geflitst. Naast deze chauffeur reden er nog zestien anderen te snel. “Er werden ook tien ademtesten afgenomen bij tien chauffeurs”, vertelt de politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte). “Iedereen blies safe.”