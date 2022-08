Seniorenweken met activiteiten in najaar: “Inschrijven kan op 16 september”

Het lokaal bestuur Duffel organiseert in samenwerking met de ouderenadviesraad dit najaar een aantal activiteiten voor senioren. Op woensdag 14 september staat met ‘Beweeg je fit’ een eerste activiteit gepland. Daarna vinden er tot en met 23 november onder andere een lezing, bedrijfsbezoeken en een seniorenfeest en -reis plaats. Meer info over de activiteiten van de seniorenweken kan je verkrijgen bij het vrijetijdsloket in het gemeentehuis. “Op dinsdag 16 augustus kan je tussen 9 en 12 uur inschrijven voor de activiteiten van de seniorenweken 2022, online via de gemeentelijke webshop (www.duffel.be/webshop) of bij het vrijetijdsloket in het gemeentehuis. Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming of verblijf je in een Duffelse zorginstelling? Dan heb je recht op een voordeeltarief voor de activiteiten van de seniorenweken”, deelt het lokaal bestuur mee.