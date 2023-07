Regenbuien, maar soms ook zon in Duffel vandaag

Meerder­heid van buurtbewo­ners in enquête tegen sluiting van overweg: “Dat betekent in de praktijk dat er geen tunnel zal komen”

Vorige week stelden we de vraag aan onze lezers of de spoorweg aan de Ernest Claeslaan in Lier open moet blijven. In april hield het stadsbestuur een mobiliteitsenquête met drie mogelijke situaties om te peilen naar de voorkeur van de buurtbewoners. De meerderheid was gekant tegen de sluiting van de overweg. Actiecomité ‘overwegdonk’ Lier is daar alvast tevreden over. Het andere actiecomité, De Vrienden van het Galgeveld, vreest voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers en de isolatie van de inwoners van de Tuinweg, die dan geknipt wordt.