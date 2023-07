Regenbuien, maar soms ook zon in Duffel vandaag

“Ik was wellicht een adres aan het ingeven”: Vrouw reed met haar gsm in rechter­hand

“In mijn verdediging. Ik heb al veel BOB-sleutelshangers verzameld.” Bij een vrouw uit Duffel kon er voor het aanhoren van haar vonnis nog een mopje af tegen de Mechelse politierechter. Maar die tilde bijzonder zwaar aan de feiten. Zij veroordeelde dinsdag een vrouw tot een geldboete van 3.200 euro en een rijverbod van 15 dagen. De vrouw reed in 2022 rond met haar gsm in de rechterhand. “Ik was wellicht een adres aan het ingeven”, zei de Duffelse nog tegen de rechter. “Ik begrijp het niet. Meestal bel ik handsfree ofwel bel ik niet in de auto.” De vrouw betwistte de feiten dus niet. Alleen begreep het parket niet waarom ze haar minnelijke schikking niet had betaald. “Ai”, besloot de vrouw. Zij beschikte overigens niet over een blanco strafblad. Zo werd ze al een keer bij verstek veroordeeld tot een rijverbod omdat ze haar gordel niet droeg. “Ondanks zovele campagne’s blijven mensen het doen. Het is duidelijk dat deze campagne’s echt nodig zijn”, besloot de politierechter.