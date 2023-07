Regenbuien, maar soms ook zon in Duffel vandaag

DRUGSBARON­NEN. Als ‘Dikke Nordin’ boos is, ontploffen de granaten in Antwerpen: hoe een kleine dealer dé cokebaas van ’t stad werd

Invoer van cocaïne, wapenhandel en granaataanslagen. De tenlasteleggingen tegen drugsbaas ‘Dikke Nordin’ zijn niet van de minste. Hoewel Nordin El H. nog altijd in de Verenigde Arabische Emiraten verblijft, probeert het Antwerpse gerecht de man - tot nu toe tevergeefs - te veroordelen. Terwijl in Antwerpen de bommen ontploffen, rijdt hij nog altijd vrolijk met zijn Bentley door de jachthaven van Dubai. Dit is het verhaal van hoe een kleine drugsdealer uit de Antwerpse Dam-wijk in enkele jaren de absolute ‘koning van de coke’ werd.