Regenboogzebrapad op gewestweg Berkhoevelaan in Duffel: “In het straatbeeld een duidelijk signaal geven”

“Duffel is een regenbooggemeente. De regenboogkleuren staan symbool voor gelijke behandeling en acceptatie van alle inwoners, ongeacht gender en geaardheid. We ijveren voor een inclusieve samenleving door onder andere elk jaar met overtuiging de regenboogvlag uit te hangen rond 17 mei. We hebben daarom ook ingetekend op het initiatief van de Vlaamse overheid om een regenboogzebrapad te laten aanleggen op een gewestweg”, delen schepenen Lili Stevens en Luc Van Houtven (beiden CD&V) mee. “In Duffel gaat dat om de Berkhoevelaan aan de oversteek met de Borzestraat. Het AWV staat in voor zowel de aanleg als het onderhoud van het regenboogzebrapad. Samen met de twee regenboogbabbelbanken op het pleintje in de Kiliaanstraat en het regenboogzebrapad in de Bruul blijven we zo als regenbooggemeente in het straatbeeld een duidelijk signaal geven.”