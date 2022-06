Radiomakers van Toetertoe maken radio vanuit Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel

Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel (UPC) zet de zomer in met live radio vanop de campus. De afgelopen dagen gingen de radiomakers van Radio Toetertoe op zoek naar mooie verhalen van patiënten, cliënten en medewerkers. “Radio Toetertoe is inmiddels aan de tweede editie toe. Het idee ontstond vorig jaar naar aanleiding van de Internationale ‘What Matters To You’-dag”, zegt Goedele Miseur, pastor bij UPC Duffel: “Het centrale thema dit jaar is ‘Schatten van Mensen’, met een dubbele bodem. In en om onze organisatie verblijven en werken fantastische mensen. Op geestelijke gezondheid rust helaas nog steeds een groot taboe. Stigma belemmert herstel. Daarom willen we er alert voor zijn en het waar mogelijk helpen doorbreken. Daarnaast focussen we op de kostbaarheden van zorgvragers en zorgverstrekkers. Wie of wat zijn jouw schatten? Wat is er waardevol in jouw leven?” Tijdens de radiodag waren patiënten en medewerkers te gast in de studio, met hun verhalen en live-optredens.” Onder andere Guy Swinnen van The Scabs maakte tijd vrij voor Radio Toetertoe. “Op 6 oktober is hij ook te gast op onze campus met een optreden in het kader van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid”, klinkt het nog.