Psychiatrisch Centrum rekent op Kangoeroe-knuffel voor kindvriendelijker beleid: “Duffeltje maakt verbinding tussen kinderen, hulpverleners en ouders die in centrum verblijven”

‘Duffeltje, het Knuffeltje’ is een totaalproject met meerdere lagen. Het prentenboek vormt de rode draad. “In het verhaal gaat Duffeltje de kangoeroe op avontuur en maakt heel wat mee, waardoor kinderen beter begrijpen wat een psychiatrisch ziekenhuis is en waarom hun mama, papa, of ander familielid er een tijd moet verblijven. Het stelt kinderen gerust en helpt hen. De bijhorende grote kangoeroeknuffel Duffeltje gaat mee met de kinderen naar huis en de kleine kangoeroe Joey blijft bij de ouder in het ziekenhuis. Zo bieden ze troost en verbinding”, zegt Annie Nuyts, bezielster van het familiebeleid en familieondersteuning bij het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) en van het project ‘Duffeltje, het Knuffeltje’.

Ongemakkelijk

“Het is de bedoeling dat kinderen kunnen kennis maken met de afdeling, met iemand van het team, en met de kangoeroeknuffel. We willen een kindvriendelijk psychiatrisch ziekenhuis zijn. We zien dat hulpverleners in de volwassenenzorg zich vaak nog ongemakkelijk voelen in het omgaan met kinderen. Daarom is het belangrijk dat een zorgverlener de knuffel zelf aan het kind kan geven. Het is geruststellend voor kinderen als ze op een prettige manier kennis kunnen maken met iemand die nu mee zorgt voor mama of papa. Door het verhaal en de knuffel ontstaat er verbinding tussen de kinderen, hulpverleners en ouders. En het gaat verder: tijdens Zorg-voor-het-kind-sessies ondersteunen we ouders of mede-opvoeders en bieden we hulp bij de interactie met hun kinderen. Zo leren zij om bij kinderen behoeften te herkennen. Wat maken kinderen door als een ouder opgenomen is? Hoe kan een ouder kinderen het best tegemoetkomen? Wie kan daarbij helpen?”