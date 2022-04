Politie houdt zoekactie samen met civiele bescherming

TENNIS Alfonso Gonzalez brengt twee proftoer­nooi­en naar Antwerpen: internatio­naal tennis op TC De Pollepel in Duffel

Na 16 jaar – met het toernooi van Heiveld in Sint-Katelijne-Waver – worden er in de provincie Antwerpen opnieuw 15.000 dollar-proftoernooien afgewerkt. Op TC De Pollepel in Duffel komen in juni de mannen in actie, twee maanden later de vrouwen. De bezieler is, niet toevallig, Alfonso Gonzalez.

27 april