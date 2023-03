Politie betrapt 36 hardrijders tijdens snelheidscontroles

De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Duffel) heeft tijdens twee verschillende snelheidscontroles 36 chauffeurs betrapt. Allen reden te snel. De politie stond onder meer opgesteld langs de Leopoldstraat. Daar mag er niet sneller dan 30 kilometer per uur worden gereden. In de Wandelingstraat geldt er een snelheidsbeperking van 59 kilometer per uur. In totaal werden 657 chauffeurs gecontroleerd. In de Leopoldstraat klokte er één chauffeur af op 43 kilometer per uur, in de Wandelingstraat bedroeg de maximum gemeten snelheid 73 kilometer per uur.