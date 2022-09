Polite flitst 136 autobestuurders

Duffel Duffelse Paula Van der Borght viert 106de verjaardag in woonzorg­cen­trum

Paula Van der Borght mocht vandaag 106 verjaardagkaarsen uitblazen. Paula is al 24 jaar bewoonster van woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Duffel. Om haar verjaardag te vieren brachten enkele schepenen haar een bezoek met een cadeau en bloemen. “Momenteel hebben we verschillende bewoners die de kaap van 100 jaar overtreffen. Door de goede zorgen en de leuke animatie van ons zorgpersoneel is het leuk vertoeven in ons woonzorgcentrum”, vertelt schepen van Zorg Luc Van Houtven (CD&V).

12 september