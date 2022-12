Patiënten UPC Duffel schrijven kerstkaarten naar inwoners van ziekenhuizen en woonzorgcentra

“Het is hartverwarmend om te zien hoe onze patiënten oog hebben voor medemensen rondom en hen een hart onder de riem willen steken”, vertelt Zoë De Jonghe, verpleegkundige Stemming 1. “In hun vrije uren schreven patiënten van Stemming 1 de afgelopen dagen niet alleen kerstkaarten, ze maakten ze ook zelf. In totaal ontwierpen en schreven we zo’n 60 prachtig versierde kaarten met binnenin hoopgevende boodschappen. Lichtpuntjes in deze bijzondere dagen. Elk vrij moment waren enkele van onze patiënten aan de slag.” De kaarten werden bezorgd aan Cards for Charity, een initiatief van Shana Van Den Bergh uit Deurne, dat instaat voor de verdeling naar mensen die tijdens de feestdagen in een woonzorgcentrum of ziekenhuis verblijven en weinig of geen bezoek krijgen.