Opnieuw zomerschool in Duffel: “Zoeken naar extra helpende handen”

De Duffelse scholen kunnen ouders in de komende weken adviseren om hun kind in te schrijven. De zomerschool wordt georganiseerd van maandag 1 tot en met vrijdag 12 augustus en is volledig gratis. In de voormiddag zullen de leerlingen in kleine groepjes les krijgen in de lokalen van basisschool ’t Kofschip. Voor de namiddagactiviteiten sluiten de leerlingen aan bij speelpleinwerking de Speelkriebel op domein De Locht. “Ouders die vermoeden dat hun kind ook de ondersteuning van de zomerschool kan gebruiken, kunnen advies vragen aan de eigen school. De zorgleerkracht en directie kunnen alle informatie geven om een eventuele inschrijving in orde te maken”, vertelt projectcoördinator van de zomerschool en schepen van onderwijs, Lili Stevens. “De zomerschool is een warm project dat enkel kan bestaan door de inzet van de vele vrijwilligers die de leerlingen ondersteunen. Ook dit jaar zijn we nog op zoek naar een aantal extra helpende handen die voor deze leerlingen mee het verschil willen maken. Leerkrachten die ook tijdens de zomer hun leerkracht willen inzetten, mogen contact opnemen via lili.stevens@duffel.be.”