Opnieuw geen winterevenement in Duffel, want gemeente wil geen risico nemen: “Een gemiste kans”

“Een aantal jaren vond het winterevent Warm IngeDuffeld plaats, tot corona roet in het eten gooide. Vorige winter stond er in Duffel een nieuw event gepland, Frosta Duffla, maar dat werd geannuleerd toen de coronabeperkingen een volwaardig event niet mogelijk maakten. Ook dit jaar vindt er geen winterevent plaats in Duffel. “Onbegrijpelijk, want dat is waar Duffelaars om vragen. Duffel is een warme gemeente, waar het lokaal bestuur een belangrijke rol speelt in het organiseren of ondersteunen van activiteiten die de Duffelaars samenbrengt en verbindt. Na twee coronawinters is dit een pijnlijk gemiste kans”, zegt Meeus.