Open Monumentendag in Duffel met open ateliers en wandelingen door natuurgebieden

Duffel neemt op zondag 11 september met drie openstellingen deel aan de Open Monumentendag. De focus ligt op kunstencentrum De Loods en op twee groenzones in de gemeente: het Mouriaubos en natuurgebied De Mosterdpot. “Kunstencentrum De Loods is ondergebracht in de gerestaureerde goederenloods van het voormalige stationsgebouw. De hele dag door, van 10 tot 18 uur zijn daar kunstenaars aan het werk in het atelier. In de namiddag van 14 tot 17 uur staan een aantal gidsen paraat om het publiek door natuurgebied De Mosterdpot en het Mouriaubos te loodsen. De gidsen van Natuurpunt organiseren elk half uur een rondleidingsessie. Het groepsbezoek staat in het teken van duurzaamheid en natuurbeheer met respect voor de biotopen. In het Mouriaubos kan je met een wandelplan op stap. Onderweg vertellen een paar gidsen meer over de historiek van deze zone voor ze villawijk werd en over het nog aanwezige erfgoed ter plaatse”, aldus schepen Lili Stevens (CD&V) aan.