Opblaasbaar waterkussen tijdens splashdagen in Duffels zwembad

Het gemeentelijk zwembad organiseert deze week verkoelende splashdagen. Een opblaasbaar waterkussen zorgt voor extra plezier tijdens het zwemmen. De splashdagen vinden plaats op woensdag 10 en donderdag 11 augustus. Telkens van 10.15 tot 11.45 u. en donderdag ook nog van 13 tot 14.30 u. en van 15 tot 16.30 u. Een inkomticket is verplicht en kan je aankopen aan de kassa van het zwembad. “Met de splashdagen verhogen we het zwemplezier in de Zwem.Com. Een bezoekje aan het zwembad deze week kan sowieso voor verkoeling zorgen en is meteen een leuke uitstap voor de kinderen. De bodemstanden in het zwembad zijn dan ook aangepast”, aldus burgemeester Sofie Joosen (N-VA).