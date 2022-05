Oostfeesten nodigen Mama’s Jasje en 2 Fabiola uit voor 20ste editie

Lier/Breendonk Als de roze wolk een grijze wordt: expo vertelt verhalen van mama’s die geen zorgeloze zwanger­schap kenden

Als de roze wolk een grijze wolk wordt: dat is het thema van de foto-expo die nu te bezichtigen is in het ziekenhuis van Lier. Zestien moeders vertellen over problemen tijdens hun zwangerschap, onder hen Jolien Moortgat. “Toen een echo uitwees dat onze dochter Nel een hazenlip had, was ik een tijd van de kaart.”

