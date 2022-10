Ontbijt- en lunchbar Bij Tita opent op voormalige locatie van café d’Ouwe Post: “Focussen op voeding die energie geeft en gelukkig maakt”

Heist-op-den-Berg/Lier Anja opent met Can Más Concept Store winkel in Bergstraat: “Inspiratie gaan opdoen in Amsterdam en Parijs”

De Bergstraat in Heist-op-den-Berg krijgt er op zaterdag 15 oktober met Can Más Concept Store een nieuwe zaak bij. In het voormalig nest van platenzaak en koffiebar Toekan Records brengt de Lierse Anja Van Echelpoel een mix van kleding, interieur, decoratie, planten, juwelen en cadeau-ideetjes. Klanten kunnen er ook terecht voor een koffie of glaasje wijn.

