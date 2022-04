Ondanks perikelen voor eigenaar Alvance in Duffel: “Personeel volgt het op, maar ligt er niet wakker van”

Op woensdag spreekt de ondernemingsrechtbank zich uit over de vereffening van de Luikse staalfabrieken Liberty Steel, die voorlopig nog in de portefeuille van Gupta zitten. Een aantal kandidaat-overnemers zouden op de fabrieken azen, en ook voor Alvance is er met AIP interesse vanuit Amerikaanse hoek. Gupta verzet zich echter tegen een overname. “De werknemers van Alvance hebben hun werk, de zaken gaan goed en de lonen worden netjes op de rekeningen gestort. We vermoeden dat de uitspraak die in Luik valt weinig tot geen invloed zal hebben in Duffel”, aldus Hans van Eerdewegh van ABVV Metaal. Een ander vakbondslid zegt dat men op de werkvloer wel de situatie in Luik opvolgt. “Maar wakker ligt men er niet van. Het gaat dan ook om een andere branche. De toestand is hier verre van precair.”