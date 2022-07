“Nooit heb ik haar ongelukkig geweten. Ze gaat fluitend door het leven”: Mit Van der Auwera viert 108ste verjaardag

Champagne, bloemen én felicitaties van de koning. Mit Van der Auwera mocht ze zaterdag allemaal in ontvangst nemen, want exact 108 jaar geleden werd ze geboren. “Op een boerderij in de Mijlstraat”, licht haar kleindochter Hedwig toe. “Ze is dus een geboren en getogen Duffelse.” Mit krijg later later nog twee broers en een zus. In 1936 trouwde ze met haar man Eduard Sijmons. Samen runden ze een landbouwbedrijf met koeien en groenten in de Hoogstraat.