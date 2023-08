Nieuwe woonmaatschappij voor Bonheiden, Duffel, Lier en Sint-Katelijne-Waver: “Samenwerking en gedeelde expertise zal woonsituatie verbeteren”

“Niemand bood hulp aan of greep in tijdens vechtpar­tij”: vader van slachtof­fer wil dat hele groep gestraft wordt

Eén van de slachtoffers die vorige maand zwaar werden toegetakeld in een ondergrondse parking heeft advocaat Chantal Van den Bosch onder de arm genomen om haar bij te staan in het onderzoek naar de daders. De vader van het slachtoffer wil dat er sancties worden genomen tegen de hele groep betrokkenen: “Niemand bood hulp aan of greep in.”