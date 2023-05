Nieuwe wandellus neemt je mee langs De Mosterdpot en Goorbosbeekvallei: “Zetten hiermee onze troeven op de kaart”

Politiezo­ne Bodukap stelt cijfers 2022 voor: “Aantal geregi­streer­de misdrijven in onze zone is gestegen”

“Met deze cijfers komen we in 2022 bijna terug op het niveau van voor covid”: Politiezone Bodukap stelde zijn jaarverslag en criminaliteitscijfers van 2022 voor. Uit de cijfers blijkt dat er op het grondgebied van Putte, Bonheiden, Duffel en Sint-Katelijne-Waver in 2022 meer misdrijven werden geregistreerd dan het jaar voordien. Al is er wel een bepaalde criminaliteitstak in dalende lijn.