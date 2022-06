Nieuwe kunstgalerij Speez opent de deuren in hoeve: “Klanten kunnen hier genieten, zowel fysiek als visueel”

Het pand van Speez, een oude hoeve gelegen in Duffel op de grens met Lier, werd door het Belgische architectenbureau Areal Architecten grondig onder handen genomen en getransformeerd tot een open en multifunctionele expositieruimte. “We creëren voor onze klanten een thuis waar de essentie van het ontwerp van tel is, niet de doelloze decoraties of nietszeggende franjes. We willen dat onze klanten luxueus en comfortabel kunnen zitten, liggen, rusten... en ten volle kunnen genieten, zowel fysiek als visueel. Dit laatste geldt ook voor onze kunstwerken. Van schilderijen en collages aan de muren tot sculpturen en installaties in een weids kader, groots in hun eenvoud: we willen garant staan voor topdesign en kunst in een pure minimalistische stijl”, zegt oprichter en curator Brigitte Van Meerbeeck.