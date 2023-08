Nieuwe fiets- en wandelroutes nemen je mee langs de kapelletjes van de Bodukap-gemeenten

Rijmenamse­steen­weg tijdlang versperd na ongeval

Op de Rijmenamsesteenweg is woensdagvoormiddag een auto tegen een verlichtingspaal langs de rijbaan gereden. De verlichtingspaal viel hierdoor omver en belandde over de rijbaan. Bij het ongeval vielen geen gewonden. De omstandigheden van het ongeval zullen verder worden onderzocht. Er was geen ander voertuig betrokken bij het ongeval.