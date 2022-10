Nieuwe camera’s tegen sluikstorten in Duffel betrappen daders: “18 PV’s opgesteld”

“Sluikstorten is terecht een bron van ergernis voor velen. We willen dit dan ook efficiënter aanpakken en kozen ervoor om extra middelen onder de vorm van twee mobiele camera’s in te zetten. Deze camera’s konden we eind mei op enkele gekende probleemlocaties installeren. Sinds ze actief zijn, konden we al verschillende overtredingen vaststellen. Hiervan zijn reeds 18 sluikstorters positief geïdentificeerd waarvoor er een PV is opgesteld”, zegt schepen van Milieu en Natuur, Isabel Glorie (N-VA). “Dergelijk gedrag past gewoon niet en verdiend een straffere aanpak. De geïdentificeerde overtreders mogen zich dan ook aan een hoge GAS-boete verwachten en zullen daarenboven de factuur van de opruimkosten in de bus krijgen”, vult burgemeester Sofie Joosen (N-VA) aan. “De camera’s zullen blijvend ingezet worden op de gekende sluikstortlocaties in Duffel met als doel de sluikstorter af te schrikken en diegenen die toch sluikstorten te kunnen vatten en te straffen”.