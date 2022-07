Nieuwe boekenruilkast aan station: “Op deze manier hopen we bij te kunnen dragen tot leesbevordering”

“Wij zorgden voor de boekenruilkast, samen met het team van de bibliotheek kijken de vrijwiligers van de De Loods toe op de goede doorstroming van de boeken”, vertelt scheen van cultuur en bibliotheek Lili Stevens (CD&V). “Met de boekenruilkast hopen we te kunnen bij dragen tot het stimuleren van de leesbevordering en hopen we dat mensen hun weg naar het kastje vinden om zelf boeken te ruilen met elkaar.”

Als locatie werd er bewust gekozen voor het station van Duffel. “Er is veel beweging en onze vrijwilligers kunnen een oogje in het zeil houden”, legt coördinator Christian Verschelden van De Loods uit. “Bovendien is het kastje op deze plek ook het best beschut tegen alle weersomstandigheden.” De inhoud van de boekenruilkast zal zeer divers zijn. Zo zullen er onder meer romans, non-fictie en kinderboeken in terug te vinden zijn.