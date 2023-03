Nieuwe biertanks van Den Blauwen Hoek zijn knipoog naar retro wielertruitjes: “Brouwerij heeft rekening gehouden met ons concept”

“Elke tank heeft zijn eigen truitje van een voormalige wielerploeg gekregen; zo is er één met het typisch blokjespatroon van Peugeot, één met de hartjes van Flandria-Romeo en de laatste kreeg de verticale strepen van Brooklyn”, vertelt cafébazin Sofie Pluim. “De overstap naar Cristal komt er op aanraden van onze collega’s van café ‘t Hoekske in Heist-op-den-Berg, waar men vol lof is over de brouwerij. Zelf vinden we het fijn dat Cristal mee wou nadenken over het design van de tanks en zich wou aanpassen aan het concept van ons café. De installatie nam enkele dagen in beslag. Vandaag werden de eerste Cristal’lekes getapt, en die werden alvast goedgekeurd door onze klanten. Het bier wordt in de tank bewaard zonder toegevoegde CO2, waardoor de kans op een kater kleiner wordt, en aan 2 graden Celsius. In elke tank zit er 500 liter bier. Ik hoop dat ik hier niet al te lang mee toekom”, lacht Sofie.