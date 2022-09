Nieuw schooljaar, nieuwe mascotte: basisschool De Kiliaan verwelkomt Bris de Vis

1 september is een dag vol nieuwigheden. Bij basisschool De Kiliaan in Duffel was er op deze eerste schooldag zelfs een gloednieuwe mascotte aanwezig: Bris de Vis. De nieuwe vriend van de leerlingen was niet de enige nieuwigheid op de school. Er is nu ook een nieuw logo. “We duiken het nieuwe schooljaar alvast met veel zin in!” vertelt Britt Franssens aan onze redactie.