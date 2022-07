Nieuw fietspad op Mechelsesteenweg na 3 maanden klaar voor gebruik: “Veiligheid voor fietsers is verhoogd”

Eind maart ging AWV van start met de vernieuwing van het fietspad op de Mechelsesteenweg. De werken waren goed voor een afstand van vier kilometer vanaf de grens met Duffel tot en met het kruispunt met de Rode-Kruislaan in Lier. Het gloednieuwe dubbelrichtingsfietspad is gescheiden van de rijweg door een groenberm en is maar liefst 2,5 meter breed. Ook de bushaltes op de Mechelsesteeweg ondergingen een grondige opknapbeurt. Elke bushalte heeft nu een verhoogd perron, waardoor reizigers in alle comfort in-en uitstappen en de bushaltes beter bereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers. “De Mechelsesteenweg is een veelgebruikte verbindingsweg tussen Lier en Duffel, zowel voor het auto- als fietsverkeer. Door het aanleggen van een nieuw en breder dubbelrichtingfietspad in asfalt verhogen we de veiligheid van fietsers”, aldus Sofie Joosen (N-VA), burgemeester van gemeente Duffel.