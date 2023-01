Nieuw bedrijvenpark aan Hermansstraat op komst: “Mikken op 2024 voor oplevering”

Op het nieuwe bedrijventerrein, dat de focus zal leggen op KMO en ambachtelijke activiteiten, worden 3 bedrijfsverzamelgebouwen opgetrokken, goed voor 21 duurzame KMO-units en complementaire kantoren en showrooms. De units variëren in oppervlakte, tussen 200 m2 en 475 m2, om een antwoord te kunnen bieden aan de diverse noden van ondernemers. “De start van deze ontwikkeling is gepland in het tweede kwartaal van 2023. Voor de oplevering van de 21 KMO-units mikken we op de eerste helft van 2024”, deelt Futurn mee. “Deze nieuwe ondernemersbiotoop aan de Nete is strategisch gelegen in de driehoek Mechelen - Lier - Antwerpen, vlakbij het station en centrum van Duffel. Het bedrijvenpark bevindt zich op amper 4 kilometer van het op- en afrittencomplex Rumst (E19) en vlakbij de N14 Mechelen – Lier. We zetter er onder meer in op zonne-energie, een doordachte waterhuishouding en maximaal behoud van bestaand groen. Maar liefst 58% van het terrein blijft of wordt groen-blauwe zone. Het project is ingebed in een groene omranding, wat het kader van het bedrijvenpark uitzonderlijk aangenaam en uniek maakt.”