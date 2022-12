Nieuw AED-toestel aan de G. Van der Lindenlaan: “Hopen dat andere ondernemers volgen”

“Het lokaal bestuur geeft als hartveilige gemeente subsidies aan Duffelse organisaties en verenigingen die een AED aankopen voor publiek gebruik. In oktober stelde Griet Bellekens van Educ-Aid Training & Consulting een AED toegankelijk in de Veldstraat, nu wordt er in een extra locatie in Duffel-West bediend”, zegt schepen van Welzijn Lili Stevens (CD&V). “We hopen dat ook andere ondernemers zoals Toon Nauwelaerts in de toekomst een gelijkaardig initiatief ondernemen.” In totaal zijn er momenteel 8 AED’s beschikbaar in de publieke ruimte. Naast de toestellen bij de drie Duffelse ondernemers (Zijpstraat, Veldstraat en G. Van der Lindenlaan) vind je er ook aan de bibliotheek, het zwembad, woonzorgcentrum Sint-Elisabeth, gemeentelijke lagere school De Meyl en aan de kantine van KVV Duffel in sportcentrum Mijlstraat.