Man die naar café trok met mes en hockeystick krijgt 3 maanden met uitstel

Hij werd uiteindelijk tegengehouden in de kruidtuin. Naar verluidt deed hij dat omdat hij kort voor de feiten uit het café was gezet. “En wellicht om mensen af te dreigen”, zei het openbaar ministerie vorige maand op zitting. De Tunesische man ontkende de feiten. Zijn advocaat Bart Vanmarcke sprak over sport- en werktuigen in plaats van wapens én volgens hem zelf werden de voorwerpen wel bij hem gevonden, maar had hij ze naar eigen zeggen niet in zijn bezit. De rechter geloofde deze uitleg niet en veroordeelde hem uiteindelijk tot een celstraf van 3 maanden en een geldboete van 1.2000 euro met uitstel. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis is nog niet geweten.