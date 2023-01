Man (43) slaat ex-partner van nieuwe vriendin tijdens het ophalen van enkele spullen

Lier Tiener bedreigt man (27) met een mes

In de Eikelstraat in Lier heeft de politie op oudejaarsavond een 19-jarige man opgepakt. Kort daarvoor had de tiener een andere man bedreigd. Het ging om een 27-jarige man. Gewond raakte de twintiger niet. Hij verwittigde wel meteen de politie. “De feiten werden gefilmd door de stadscamera’s en dus konden we de man identificeren. Het gaat om een 19-jarige die geen onbekende is voor het gerecht”, vertelt Magalie Derboven van de Lierse politie. De tiener werd inmiddels gearresteerd, het mes werd in beslag genomen. Het onderzoek wordt inmiddels verdergezet.

