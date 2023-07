Maak kans op een waardebon van 200 euro tijdens Duffelse Feestmarkt

Wereldver­maar­de Zeno X Gallery in Borgerhout sluit na 42 jaar de deuren: “Stress en druk zijn teveel geworden”

Na 42 jaar sluit Zeno X Gallery in de Godtsstraat in Borgerhout de deuren. Dat melden galerijhouders en stichters Frank Demaegd en Eliane Breynaert in een persbericht maandagochtend. Het programma zal wel nog tot eind december 2023 verderlopen.