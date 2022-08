“Komst nieuwe Netebrug is vertraagd door getreuzel gemeente”: Gemeenteraadslid Staf Aerts (Groen) vreest dat brug op zich laat wachten

DuffelDe plannen van De Vlaamse Waterweg om de Duffelse Netebrug te verhogen zitten volgens Staf Aerts van oppositiepartij Groen in de koelkast. Dat maakt hij op uit de info die hij ontving van Lydia Peeters, Vlaams Minister voor Mobiliteit. Volgens de mobiliteitsschepen van Duffel is er helemaal geen sprake van een uitstel of getreuzel.