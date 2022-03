Kleuterschool ’t Kompas in Duffel viert 20ste verjaardag en neemt klasfoto van allereerste leerlingen

Duffel Nieuw skatepark in Duffel officieel geopend: “Reacties van skaters waren zeer positief”

Skaters konden er al enkele weken terecht, maar nu is het nieuwe skatepark aan de Rooienberg in Duffel ook officieel geopend. Zaterdag vonden er tijdens een openingsmoment een aantal demonstraties en workshops plaats. “De reacties die we ontvingen waren zeer positief. Het skatepark is sinds half januari open en in tussentijd hebben we nog wat input gevraagd van de gebruikers; waar nog een bank, vuilbak of extra verlichting. Daar gaan we nu nog mee aan de slag. Het skatepark zelf is volledig afgewerkt", vertelt schepen van Sport Dirk Broes (N-VA). Skaters konden tijdens het openingsmoment hun mening over de nieuwe infrastructuur kwijt aan een infostand. Het lokaal bestuur organiseert tijdens de zomer nog enkele initiaties voor beginnende skaters in het nieuwe skatepark. Duffel voorzag 70.000 euro voor de bouw van het park.

