Kattenopvang ‘t Duffels Kattenhuisje ontvangt financiële steun van Vlaanderen

Duffel Brand in gieterij van aluminium­be­drijf Aleris

In de nacht van zaterdag op zondag is er brand uitgebroken in de gieterij van aluminiumbedrijf Aleris in Duffel. De bedrijfsbrandweer was als eerste ter plaatse, maar kreeg in de bluswerken de ondersteuning van de Duffelse brandweer. Pas na 3,5 uur blussen was het vuur volledig onder controle. Gewonden vielen er niet. De schade in het gebouw is wel groot. Of er problemen zullen zijn op de productielijn is nog niet bekend.

15 augustus