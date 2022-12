Kandidaten voor Duffelse sporttrofeeën gezocht: “Aanmelden voor 15 januari”

Sint-Katelijne-Waver Tijdelijk enkelrich­tings­ver­keer op Berlaar­baan door werkzaamhe­den aan waterlei­ding

Pidpa voert van maandag 12 tot en met 21 december werken uit aan de waterleiding langs de Berlaarbaan. De werken vinden plaats ter hoogte van huisnummer 206. In deze periode geldt er eenrichtingsverkeer tussen college Hagelstein en het kruispunt met de Mechelbaan, in deze richting. “Tijdens de werken wordt het fietspad ingenomen. Fietsers en voetgangers kunnen passeren, maar moeten aan de werfzone oversteken. In de zone waar eenrichtingsverkeer van kracht is, wordt de snelheid ook beperkt tot 30 km per uur. Verkeer komende vanuit de richting van de R6 en richting Koningshooikt moet omrijden via de Mechelbaan en Wolvenstraat”, deelt het lokaal bestuur mee.

10:44