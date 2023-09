Jos en Annie vieren hun 60ste huwelijksverjaardag in woonzorgcentrum Sint-Elisabeth

MIJN DORP. Misdaadau­teur Guido Van den Vonder vertelt over zijn Duffel: “Liefde voor Cinema Plaza is ontstaan tijdens ‘Monumen­ten­strijd’”

“Zoals een moordenaar die terugkeert naar de plek van de misdaad, zoek ik de plaatsen uit mijn verhalen op.” Guido Van den Vonder (72) is geboren en getogen in Duffel. Als misdaadschrijver vindt hij dan ook inspiratie in de eigen gemeente en als ‘PLAZAnterik’ organiseert hij vaak culturele avonden. Onder andere zijn liefde voor Cinema Plaza steekt hij niet onder stoelen of banken. “Het is jammer dat we zo lang hebben moeten wachten op een heropening, maar we zijn het er nu allemaal over eens dat Plaza zijn waarde heeft in onze gemeente.”