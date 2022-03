Jong N-VA Duffel kiest nieuw bestuur, voorzitter blijft op post: “Hebben aantal bestuursleden verdubbeld"

Jong N-VA Duffel heeft Eline Van Kerckhoven opnieuw verkozen als voorzitter. Tijdens de bestuursverkiezingen, die deze week plaatsvonden, werd er ook een nieuw dagelijks bestuur gekozen. De lokale jongerenafdeling telt voortaan acht bestuursleden. “De werking van verenigingen verderzetten was in tijden van corona geen evidentie, ook voor ons niet. Het maakt me dan ook bijzonder trots dat we vandaag ons bestuur hebben kunnen verdubbelen. Dat toont aan dat jongeren in ons project geloven”, zegt Van Kerckhoven. Toon Jacobs wordt de komende twee jaar ondervoorzitter, Tine De Vylder is de nieuwe penningsmeester en Stef Mariën wordt secretaris van de afdeling. Verder zullen ook Jeroen Van Esbroeck, Charlotte Vanhoof, Thomas Fierens en Wout Frederickx toetreden tot het bestuur. De afgelopen jaren probeerde de jongerenafdeling in te zetten op maatschappelijk engagement. “Met acties als de Warmste Week, bomen planten, de lenteschoonmaak, … proberen we te zorgen voor mens en natuur in Duffel. Die lijn wil ik graag blijven volgen en uitbreiden”, aldus de voorzitter.